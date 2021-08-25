Aleyna Tilki çıldırdı: Pisliksiniz, gizli sübyancısınız, sapıksınız!

"Pislikler. Gizli sapıksınız, sübyancısınız siz"

Tilki, kardeşine yönelik olumsuz haberlere şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bana artık istediğiniz her yorumu yazabilirsiniz ama bazı gazetelerde kardeşim hakkında garip eleştiriler görüyorum. Ben 16 yaşımdayken beni kötü ruhunuza alet ettiniz sıra kardeşimde mi? Pislikler. Gizli sapıksınız, sübyancısınız siz. Sizin derdiniz bitmez. Bilmiyor muyuz?"