Aleyna Tilki Berkcan Güven ile klip çekti! 24 Saat içinde milyonlarca izlendi

Her yaptığı ile olay olan Aleyna Tilki, Youtuber Berkcan Güven'in klibine konuk oldu. Yeniden adlı şarkısına video klip çeken Güven, klibinde Aleyna Tilki'ye de yer verince, 24 saat içinde yaklaşık 3,5 milyon dinlenmeye ulaştı.