Aleyna Tilki Berkcan Güven ile klip çekti! 24 Saat içinde milyonlarca izlendi
Youtuber Berkcan Güven, yeni bir video klip ile kameralar karşısına geçerken Aleyna Tilki'de ona eşlik etti. 26 Temmuz'da yayınlanan şarkı 24 saat içinde 3,5 milyon kez dinlendi.
Her yaptığı ile olay olan Aleyna Tilki, Youtuber Berkcan Güven'in klibine konuk oldu. Yeniden adlı şarkısına video klip çeken Güven, klibinde Aleyna Tilki'ye de yer verince, 24 saat içinde yaklaşık 3,5 milyon dinlenmeye ulaştı.
Güven'in klibinde Aleyna Tilki'nin Dipsiz Kuyum isimli şarkısının klibinde olay yaratan kusma sahnesi de yeniden çekildi. Klipte Aleyna Tilki, Berkcan Güven'in üstüne sim kustu.
Berkcan Güven'in klibi kısa sürede de sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yer aldı. Güven'in klibi için "Türkiye'de böyle bir klip yok" yorumu yapıldı.
Aleyna Tilki'nin yer aldığı bir video klip çeken Youtuber Berkcan Güven kimdir?
Güven, 30 Mayıs 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Baba Burhan Güven, televizyoncu ve gazetecidir. Burhan Güven,''Veda'' filminde Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandırıyordu.