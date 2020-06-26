Aleyna Tilki Bebek'te Acun Ilıcalı ile görüştü! Sürpriz proje ortalığı karıştırdı

Tilki, “En çok sahneye çıkmayı özledim. Kıymet bilmiyormuşum onu anladım bu süreçte” dedi. Sevgilisi Kadir Güneş ile görüntülenmeleri hatırlatılan Tilki, “Böyle konuları değil, bana doğayı, coronayı sorun. Çok insan kaybettik onun üzüntüsü çok büyük ama pozitif tarafından bakarsak, evren bize mesaj veriyor.