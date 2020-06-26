Aleyna Tilki Bebek'te Acun Ilıcalı ile görüştü! Sürpriz proje ortalığı karıştırdı
Genç şarkıcı Aleyna Tilki, önceki gün Bebek'te ünlü televizyoncu Acun Ilcalı ile buluştu. İkili ismin buluşması yeni bir projenin habercisi olarak yorumlandı.
Başarılı şarkıcı Aleyna Tilki, geçtiğimiz günlerde TV8'in sahibi, ünlü yapımcı Acun Ilıcalı ile görüştü. Ayaküstü basın muhabirlerinin sorularına yanıt veren güzel şarkıcı, sahneye çıkmayı özlediğini söyledi.
Tilki, “En çok sahneye çıkmayı özledim. Kıymet bilmiyormuşum onu anladım bu süreçte” dedi. Sevgilisi Kadir Güneş ile görüntülenmeleri hatırlatılan Tilki, “Böyle konuları değil, bana doğayı, coronayı sorun. Çok insan kaybettik onun üzüntüsü çok büyük ama pozitif tarafından bakarsak, evren bize mesaj veriyor.
Bize evinize ‘Kapanın… Doğayı sizsiz bir seyredin, hayvanlar sizsiz daha mutlu görünüyor’ diye mesaj veriyor aslında. Ama bana çok yabancı gelmedi bu süreç. ABD’deyken çok yalnız başıma evde kalıyordum” dedi.
"Yeni proje mi geliyor?": Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin Acun Ilıcalı ile görüşmesi birçok soruya sebep oldu. İkili görüşmeleri konusunda herhangi bir açıklama yapmaz iken, acaba yeni bir proje mi geliyor sorusunu akıllara getirdi.