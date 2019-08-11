Aleyna Tilki bayrama özel bikinili pozunu paylaştı takipçileri 'mübarek gün' diyerek uyardı

Aleyna Tilki bayrama özel bikinili pozunu paylaştı takipçileri 'mübarek gün' diyerek uyardı

Sosyal medya hesabından ilginç paylaşımlar yapmaya devam eden 18 yaşındaki şarkıcı Aleyna Tilki, 'bayrama özel' bikinili pozuyla takipçilerinin tepkisini çekti.

Aleyna Tilki bayrama özel bikinili pozunu paylaştı takipçileri 'mübarek gün' diyerek uyardı - Sayfa 1

Geçtiğimiz günlerde kalçasına estetik yaptırdığı iddiasıyla gündeme bomba gibi oturan Aleyna Tilki, takipçilerinin Kurban Bayramı'nı kutladı. Ancak Tilki'nin, bayram mesajını bikinili fotoğrafını paylaşarak vermesi eleştirilere neden oldu.

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Aleyna Tilki bayrama özel bikinili pozunu paylaştı takipçileri 'mübarek gün' diyerek uyardı - Sayfa 2

Yaklaşık 2.5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından geçtiğimiz günlerde çekindiği bikinili pozlarını paylaşan Aleyna Tilki, "Kalbinizi çocuk tutun. Gülüşünüz ve kalbiniz hep gerçek kalsın ve koşulsuz sevmeye koşullanın." dedi.

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Aleyna Tilki bayrama özel bikinili pozunu paylaştı takipçileri 'mübarek gün' diyerek uyardı - Sayfa 3

Bayrama özel foto: Takipçilerinin Kurban Bayramı'nı da kutlayan genç şarkıcı, "Bayrama özel gülümseyen foto attım,normalde yapmam. Mutlu günler" notunu paylaştı.

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Aleyna Tilki bayrama özel bikinili pozunu paylaştı takipçileri 'mübarek gün' diyerek uyardı - Sayfa 4

Mübarek günde ayıp: Ancak takipçilerinden Aleyna Tilki'ye tepkiler gecikmedi. Bir takipçisi, "Bari giyinmiş gülümseyen resim koy bu mübarek günde, ayıp bence, zaten hep bikinilerlesiniz" yorumunu yaptı. 

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