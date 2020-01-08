Aleyna Tilki balmumu heykelini öpmelere doyamadı! Görüntüler olay oldu
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren genç şarkıcı Aleyna Tilki, sekiz ayda tamamlanan balmumu heykelini kardeşiyle beraber ziyaret ettiler.
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki kardeşi Ayça Tilki ile beraber sekiz ayda tamamlanan balmumu heykelini ziyaret etmek için müzeye gittiler. Sosyal medya paylaşımlarıyla olay olan ünlü şarkıcı o anları takipçileriyle paylaştı.
Gittiği müzede kendi heykeliyle poz veren Aleyna Tilki, mutluluğunu sevenleriyle paylaştı. Genç şarkıcı, o anları sosyal medya hesabından, "Teşekkür ederim. Kendimi seviyorum. Dünyada balmumu heykeli yapılan en genç insanlardanmışım" notuyla yayımladı.
Heykelini çok beğendiğini belirten Tilki, "Bana bakmak ne kadar güzelmiş. Şimdi insanların bana bakarken ne hissettiğini anlayabiliyorum" ifadelerini kullandı.
Aleyna Tilki, heykelini öptüğü anları Twitter hesabından, "Kendimi öpebildiğim için çok şanslıyım" notuyla yayımladı. Tilki'nin paylaşımları kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.