Aleyna Tilki "Asla gerçek kürk kullanmam" demişti paylaşımı tepki çekti

2017 yılında "Sen Olsan Bari" şarkısına çektiği klipte pembe kürk giyen Aleyna Tilki, o dönem tepki çekmişti.Pembe kürkün gerçek olmadığını söyleyen 19 yaşındaki şarkıcı, "Hiçbir zaman gerçek kürk kullanmadım ve asla da kullanmam" diyerek kendisini savunmuştu. Aleyna bu sözünü çabuk unutmuşa benziyor.