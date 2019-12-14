Aleyna Tilki "Asla gerçek kürk kullanmam" demişti paylaşımı tepki çekti
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken genç şarkıcı Aleyna Tilki, "Hiçbir zaman gerçek kürk kullanmadım ve asla kullanmam" sözünü çabuk unuttu giydiği kıyafet tepkilere neden oldu.
2017 yılında "Sen Olsan Bari" şarkısına çektiği klipte pembe kürk giyen Aleyna Tilki, o dönem tepki çekmişti.Pembe kürkün gerçek olmadığını söyleyen 19 yaşındaki şarkıcı, "Hiçbir zaman gerçek kürk kullanmadım ve asla da kullanmam" diyerek kendisini savunmuştu. Aleyna bu sözünü çabuk unutmuşa benziyor.
Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Aleyna Tilki, "Asla gerçek kürk kullanmam' sözünü çabuk unuttu. Genç popçu, geçtiğimiz gün kürk detaylı ceketiyle dikkat çekti.
Ceketinden rakun kürkü kullanıldı
Instagram'da gerçek kürk giyen ünlüleri ifşa eden 'stopwearingfur' hesabı, Aleyna Tilki'nin ceketinde rakun kürkü kullanıldığını açıkladı.
Tilki'nin giydiği 4 bin 500 TL'lik ceketin markası 'Forte Couture'un resmi hesabında da cekette gerçek rakun kürkü kullanıldığı belirtiliyor.