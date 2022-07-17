Aleyna Tilki annesini kıskandı, basın mensuplarını tersledi: ''Konuşmak istemiyorum!''
Son zamanların en çok gündeme gelen ismi Aleyna Tilki, annesinin de popülerleşmesinin adından basın mensuplarının sorduğu sorulardan kaçmaya başladı. Annesi hakkında sorulan sorulara yanıt vermeyen ve konuşmak istemeyen Tilki, Nişantaşı'nda gazetecilerle köşe kapmaca oynadı. Bakın neler söyleyip geceye damgasını vurdu...
Son dönemlerde, genç popçu Aleyna Tilki'nin konuşulduğu kadar annesi Havva Öztel de konuşulmaya başlandı. Durum böyle olunca Tilki'ye annesiyle ilgili merak edilenler sorulmaya başlandı. Tilki bu durumdan rahatsız olmuş olacak ki, sorulan sorulardan kaçmak için Nişantaşı sokaklarında köşe kapmaca oynadı. Gazetecilere sert bir şekilde ''konuşmak istemiyorum'' diyen başarılı şarkıcı, bakın başka neler söyledi...
Popçu Aleyna Tilki'nin kendisi kadar annesi Havva Öztel de sosyal medyanın konuşulan isimlerinden...
Daha önce söylediği arabesk parçalarla adından söz ettiren Havva Öztel'in yeni şarkısı ve klibi geçtiğimiz günlerde yayına girdi.
Panik hali dikkatlerden kaçmadı
Nişantaşı'nda görüntülenen ve panik hali dikkatlerden kaçmayan Aleyna Tilki'ye, magazin gündeminden düşmeyen annesiyle ilgili de soru geldi.