Aleyna Tilki Amerika'ya gitti! Los Angeles pozları olay oldu!

Her hareketi olay olan Aleyna Tilki, yeni albümünün çalışmaları için Amerika'ya gitti. Genç şarkıcının Los Angeles'ta çekindiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşması ise olay oldu. Tilki'nin 'Los Angeles pozları' binlerce takipçisi tarafından kısa sürede beğenildi ve güzel şarkıcıya yorum yağdı.