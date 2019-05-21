Aleyna Tilki Amerika'ya gitti! Los Angeles pozları olay oldu!
Albüm çalışmaları için Los Angeles'a giden Aleyna Tilki'nin 'Los Angeles pozları' sosyal medyayı salladı.
Her hareketi olay olan Aleyna Tilki, yeni albümünün çalışmaları için Amerika'ya gitti. Genç şarkıcının Los Angeles'ta çekindiği fotoğrafları sosyal medyada paylaşması ise olay oldu. Tilki'nin 'Los Angeles pozları' binlerce takipçisi tarafından kısa sürede beğenildi ve güzel şarkıcıya yorum yağdı.
Mini şortuyla bir trafik levhasına yaslanan Tilki, takipçilerini mest etti. Instagram'da 2,2 milyon takipçisi olan Aleyna Tilki, sosyal medya paylaşımlarına Los Angeles sokaklarından devam ediyor.
Aleyna Tilki'nin eşofmanlı 'Los Angeles pozu' ise çok konuşulacak gibi duruyor. Tilki, paylaştığı bu fotoğrafın altına ise ''Eğer fotoğrafı kaydırırsanız, Pablo Picasso ile Bridgitte Bardot'ı göreceksiniz'' diyerek not düştü.
Tilki'nin ''Pablo Picasso ile Bridgitte Bardot'ı göreceksiniz'' dediği fotoğrafı ise bu şekildeydi.