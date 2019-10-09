Aleyna Tilki ABD'ye yerleşti paylaştığı cesur pozlarla olay yarattı

19 yaşında olmasına rağmen şarkılarıyla milyonlara ulaşıp binlerce hayran edinen Aleyna Tilki, eğitimi için bir süre Amerika'da yaşayacağını duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Amerika'ya uçan Tilki, oradan ilk fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu.