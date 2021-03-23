Aleyna Solaker ev pozlarıyla sosyal medyada beğeni topladı!
Genç oyuncu Aleyna Solaker, elinde kahve bardağıyla verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı. Solaker'e takipçilerinin ilgisi yoğun oldu.
Kırgın Çiçekler dizisinde canlandırdığı Meral karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Aleyna Solaker, sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
Elinde kahve bardağıyla çektirdiği kareleri Instagram hesabından paylaşan Solaker, beğeni ve iltifat yağmuruna tutuldu. Solaker, paylaşımına "Çok, çok" notunu düştü.
Aleyna Solaker kimdir?
Aleyna Solaker, 5 Aralık 1994 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.
Eğitimine Bilgi Üniversitesi'nde devam eden Solaker, ilk oyunculuk deneyimini 2006 yılında yayınlanan Kuş Dili dizisi ile yaşamış, ardından Dersimiz Atatürk, İşte Benim ve Kırgın Çiçekler gibi yapımlarda rol almıştı.