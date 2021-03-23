Aleyna Solaker ev pozlarıyla sosyal medyada beğeni topladı!

Eğitimine Bilgi Üniversitesi'nde devam eden Solaker, ilk oyunculuk deneyimini 2006 yılında yayınlanan Kuş Dili dizisi ile yaşamış, ardından Dersimiz Atatürk, İşte Benim ve Kırgın Çiçekler gibi yapımlarda rol almıştı.