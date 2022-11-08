Aleyna Londra'dan paylaştı iç çamaşırsız giydiği elbise olay oldu
Genç popçu Aleyna Tilki'nin şu sıralar bir ayağı Londra'da. Bir takipçisinin 'şahane popon gözükmüyor' yorumuna sinirlenen Tilki, bu kez İngiltere'den yeni fotoğraflar yayınladı. İddialı paylaşımlar yapmaya devam eden genç şarkıcı, iç çamaşırsız giydiği elbisesiyle verdiği pozları paylaştı.
22 yaşındaki şarkıcı, “İç çamaşırımın konuşulması hayatım boyunca yaşadığım tacizlerin devamı gibi.” sözleriyle kendisine gelen yoruma isyan etmişti. Aleyna Tilki, iddialı pozlarını Instagram hesabından yayınlamayı sürdürüyor.
Şu sıralar Londra'da olan genç popçu, son paylaşımını fıstık yeşili mini her yerinde dekoltesi olan elbisesiyle yaptı.
Bu sefer iç çamaşırı tercih etmeyen Tilki'nin elbisesinin göğsünden aşağıya kadar inen dekoltesi de gözlerden kaçmadı.
"Yorumlarınızı okuyorum"
Tilki, yayınladığı karelere şu notu düştü: "Yeni şarkım Tanırım İntiharı’nı dinledikçe neler hissediyorsunuz? Londra'dan tüm yorumlarınızı okuyorum. Konserlerde buluşmayı özledim."