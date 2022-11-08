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Aleyna Londra'dan paylaştı iç çamaşırsız giydiği elbise olay oldu

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Aleyna Londra'dan paylaştı iç çamaşırsız giydiği elbise olay oldu

Genç popçu Aleyna Tilki'nin şu sıralar bir ayağı Londra'da. Bir takipçisinin 'şahane popon gözükmüyor' yorumuna sinirlenen Tilki, bu kez İngiltere'den yeni fotoğraflar yayınladı. İddialı paylaşımlar yapmaya devam eden genç şarkıcı, iç çamaşırsız giydiği elbisesiyle verdiği pozları paylaştı.

Aleyna Londra'dan paylaştı iç çamaşırsız giydiği elbise olay oldu

22 yaşındaki şarkıcı, “İç çamaşırımın konuşulması hayatım boyunca yaşadığım tacizlerin devamı gibi.” sözleriyle kendisine gelen yoruma isyan etmişti. Aleyna Tilki, iddialı pozlarını Instagram hesabından yayınlamayı sürdürüyor.

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Aleyna Londra'dan paylaştı iç çamaşırsız giydiği elbise olay oldu

Şu sıralar Londra'da olan genç popçu, son paylaşımını fıstık yeşili mini her yerinde dekoltesi olan elbisesiyle yaptı.

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Aleyna Londra'dan paylaştı iç çamaşırsız giydiği elbise olay oldu

Bu sefer iç çamaşırı tercih etmeyen Tilki'nin elbisesinin göğsünden aşağıya kadar inen dekoltesi de gözlerden kaçmadı.

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Aleyna Londra'dan paylaştı iç çamaşırsız giydiği elbise olay oldu

"Yorumlarınızı okuyorum"

Tilki, yayınladığı karelere şu notu düştü: "Yeni şarkım Tanırım İntiharı’nı dinledikçe neler hissediyorsunuz? Londra'dan tüm yorumlarınızı okuyorum. Konserlerde buluşmayı özledim."

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