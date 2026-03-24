Aleyna Kalaycıoğlu'ndan kan donduran itiraf: Cinayet anını saniye saniye anlattı! Aylık geliri ise...

Genç futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, iş insanı sevgilisi Kadayıfçıoğlu ve ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan’ın da bulunduğu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemede aylık gelirinin 250 bin TL olduğunu beyan eden Kalaycıoğlu, o kanlı geceyi saniye saniye anlattı. Eski sevgilisi rapçi Vahap Canbay tarafından alıkonulduğunu iddia eden ünlü ismin ifadesi, cinayetin perde arkasındaki korkunç detayları gün yüzüne çıkardı.

Sabah Gazetesi'nden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde şüpheli olarak gözaltına alınan Aleyna Kalaycıoğlu'nun emniyette verdiği ifade ortaya çıktı. Kalaycıoğlu, ifadesinde aylık gelirinin '250 bin lira' olduğunu belirterek geçimini şarkıcılıkla sağladığını söyledi.

"KUBİLAY'I VAHAP ARACILIĞIYLA TANIYORDUM"

Aleyna Kalaycıoğlu cinayet gecesi yaşananları ifadesinde şöyle anlattı:

Kubilay Kaan Kundakçı'yı eski erkek arkadaşım Vahap Canbay aracılığıyla tanımıştım. Vahap'ın ayak işlerini yapardı. Vahap, onu yeri geldiğinde şoför olarak kullandığını belirtiyordu. Vahap bazen Kubilay'ı yanıma gönderip bana yardımcı oluyordu. Benim ulaşım işlerimde de yardımcı olurdu. Çok sevdiğim kardeşimdir. Samimiyetimiz de vardı. Benim telefonumda Kubilay olarak kayıtlı. Bazen benim aracımla da gezerdi. Arabalara merakı vardı.

"VAHAP BENİ ARABADA ALIKOYDU"

Vahap'la inişli çıkışlı ilişkimiz vardı. Bazen Vahap'ın bana şiddeti oluyordu. Bir sefer biz arabadaydık. Arabayı Kubilay kullanıyordu. Vahap beni arabada alıkoydu. Bu yaklaşık bir sene önceydi. Hatta o gün Vahap'ın doğum günüydü. Doğum günü çıkışında tartıştık. Beni aracında alıkoydu. O gün şoför Kubilay'dı. Kubilay futbolcuydu. Kars ilinde olduğunu biliyorum, orada oynuyordu. Hatta kendisini eski futbolcu arkadaşlarımla görüştürmüştüm. Amacı iyi bir kulübe transfer olmasıydı. Futbolu çok seviyordu. Eski futbolcularla görüştürerek aslında benim amacım ona yardımcı olmaktı. Onun dışında fazla bir görüşmemiz yoktu.

"SABIKASI YOKTU, SİLAHI YOKTU"

Vahap'ın Bağcılar'da müzik stüdyosu vardı. O müzik stüdyosu çete tarafından taranmıştı. Bunun üzerine ailesi Kubilay'ı uzun süre kendisiyle görüştürmemişti. Bildiğim kadarıyla Kubilay'ın sabıkası yoktur, silahı yoktur. Üzerinde hiç silah görmedim. Saf ve temiz bir çocuktur.