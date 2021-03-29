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Aleyna Kalaycıoğlu Survivor Birleşme Partisi'ni salladı Jason Derulo'dan utandıran soru

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor Birleşme Partisi'ni salladı Jason Derulo'dan utandıran soru

Jason Derulo, Cemal Can Canseven ve Aleyna Kalaycıoğlu Survivor Birleşme Partisi'ne damga vurdu.

Aleyna Kalaycıoğlu Survivor Birleşme Partisi'ni salladı Jason Derulo'dan utandıran soru

Survivor 2021 yarışmacılarını Birleşme Partisi'nde görenler tanıyamadı. Yarışmacılar, parti için baştan aşağı yenilendi. Survivor şarkı yarışmasında ise yarışmacılar sahnede hünerlerini gösterdi. Yarışmayı kazanan kişi büyük ödülün sahibi oldu.

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Aleyna Kalaycıoğlu Survivor Birleşme Partisi'ni salladı Jason Derulo'dan utandıran soru

Survivor’da birleşme partisinin klasik müzik yarışması ekrana geldi. Survivor 2021 yarışmacıları, karaoke sahnesinde müzik becerilerini sergiledi.

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Aleyna Kalaycıoğlu Survivor Birleşme Partisi'ni salladı Jason Derulo'dan utandıran soru

Bu sene farklılık yapılan oylama oldu. Her yarışmacı, karşı takımın yarışmacıları tarafından oylandı.

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Aleyna Kalaycıoğlu Survivor Birleşme Partisi'ni salladı Jason Derulo'dan utandıran soru

Son olarak finale kalan İlayda, Aleyna Kalaycıoğlu tekrar sahne aldı ve şarkılarını bir kez daha seslendirdi. Finalde oylama ise şampiyon olmasını istedikleri ismin yazılması ile ortaya çıktı.

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