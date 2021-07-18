Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un tahliyesine Gülben Ergen'den isyan!
Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun’un tahliye edilmesine bir tepki de Gülben Ergen'den geldi.
Tahliye edilmesi ile sosyal medyayı ayağa kaldıran Ümitcan Uygun ile ilgili, ünlü şarkıcı Gülben Ergen, "Aleyna’yı döve döve bayılttıktan sonra canlı yayın açan ve Aleyna’nın otopsi raporunda cinsel saldırı ve boğma delilleri bulunan Ümitcan Uygun tahliye edildi.Çocuklara cinsel tacizde delil ve şahit arıyoruz! Aleyna'nın delilli katili sırıta sırıta aramızda dolaşıyor" diyerek isyan etti.
Ankara'da Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen'in ölümüyle ilgili hakkında soruşturma yürütülen Ümitcan Uygun, 'uyuşturucu kullanımını özendirmek' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden tahliye edildi.
Ümitcan Uygun'un serbest bırakılmasına ünlülerden tepki yağıyor. Bir tepki de magazinci İzzet Çapa'dan geldi.
Ne olmuştu?
Kamuoyunda Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen’in, geçen yıl 3 Haziran’da Keçiören’deki evinde ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, sevgilisi olduğu belirtilen Ümitcan Uygun gözaltına alınıp, serbest bırakılmıştı.