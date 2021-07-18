Aleyna Çakır'ın ölümünün baş şüphelisi Ümitcan Uygun'un tahliyesine Gülben Ergen'den isyan!

Tahliye edilmesi ile sosyal medyayı ayağa kaldıran Ümitcan Uygun ile ilgili, ünlü şarkıcı Gülben Ergen, "Aleyna’yı döve döve bayılttıktan sonra canlı yayın açan ve Aleyna’nın otopsi raporunda cinsel saldırı ve boğma delilleri bulunan Ümitcan Uygun tahliye edildi.Çocuklara cinsel tacizde delil ve şahit arıyoruz! Aleyna'nın delilli katili sırıta sırıta aramızda dolaşıyor" diyerek isyan etti.