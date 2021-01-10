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Aleyna Çakır'ı öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun canlı yayında uyuşturucu içti!

Aleyna Çakır’ın şüpheli ölümünün baş şüphelisi olarak görülen Ümitcan Uygun’un canlı yayında uyuşturucu kullandığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Aleyna Çakır olarak bilinen Sema Esen

3 Haziran 2020’de Keçiören’deki evindeki cansız bedeni bornoz kuşağına asılı halde bulunan Aleyna Çakır’ın ölümünün baş şüphelisi olan Ümitcan Uygun’dan yine skandal bir canlı yayın geldi. Uygun’un sosyal medya hesabı üzerinden açtığı canlı yayında uyuşturucu kullandığı görüldü.

Sosyal medyada gündem olan görüntülere kısa sürede büyük tepki geldi. Kullanıcılar, “Ümitcan Uygun kim tarafından neden korunuyor?”, “Ümitcan Uygun neden tutuklanmıyor?” şeklinde paylaşımlarda bulundu. Söz konusu paylaşımların bazıları şöyle:

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