Aleyna Çakır'ı öldürdüğü söylenen Ümitcan Uygun Müge Anlı'yı tehdit etti!

Soruşturma yeniden açıldı: Asıl ismi Sema Esen olan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü ile ilgili son olarak ise Müge Anlı Aleyna Çakır’ın ölmeden iki ay önce erkek arkadaşı tarafından dövülüp internette canlı yayın yapıldığının polis tarafından tespit edilmesiyle soruşturmanın yeniden başlatıldığı açıkladı.