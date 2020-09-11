Aleyna Çakır'ı öldürdüğü söylenen Ümitcan Uygun Müge Anlı'yı tehdit etti!
ATV'de Müge Anlı'nın programında Aleyna Çakır cinayeti işleniyor, Çakır'ı öldürdüğü düşünülen Ümitcan Uygun'un bugün Müge Anlı'yı ve ekibi tehdit ettiği ortaya çıktı.
Aleyna Çakır 3 Haziran’da Ankara Keçiören’deki evinin salonunda yerde yüzüstü yatar halde ve boynunda bornoz kuşağı bağlı bulunmuştu. Genç kızı, cansız bedenini bulan erkek arkadaşı Ümit Can Uygun'un 17 Nisan günü bayılana kadar dövdüğü ve bu anları da Instagram'dan canlı yayınla paylaştığı ortaya çıkmıştı.
Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü hakkında Müge Anlı, ATV'deki programında son dakika gelişmelerini ekrana getirmeye devam ediyor.
Silah alıp basacak...: Müge Anlı, Aleyna Çakır'ın ölümünden sorumlu tutulan şüpheli Ümitcan'ın silah alıp ATV stüdyolarını basacağını söylediğini aktardı. Müge Anlı'da Ümitcan'ın bu tehditine 'buyur gel' diye karşılık verdi.
Soruşturma yeniden açıldı: Asıl ismi Sema Esen olan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümü ile ilgili son olarak ise Müge Anlı Aleyna Çakır’ın ölmeden iki ay önce erkek arkadaşı tarafından dövülüp internette canlı yayın yapıldığının polis tarafından tespit edilmesiyle soruşturmanın yeniden başlatıldığı açıkladı.