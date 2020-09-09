Aleyna Çakır cinayeti Ümitcan Uygun ATV'de Müge Anlı canlı yayına bağlanıp anlattı

Anlı, bugün yayınlanan programında ise Çakır'ın arkadaşı Selin'i konuk aldı. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ın ağzına silah dayadığını iddia eden arkadaşı Selin, şunları anlattı:

''Biz aynı mekanda çalışıyorduk. Aleyna ile Kızılay'da bir mekanda yemek yedik. Aleyna şu an pandemiden çalışamıyorum okumak istiyorum dedi. Aleyna sen memur olabilirsin başvuru yaptın mı diye sordum, ben okumak istiyorum sen üniversite mezunusun sen beni okula yazdırır mısın Ümitcan'dan ayrılman lazım dedim, ben kurtulmaya çalışıyorum siz görmüyor musunuz dedi..."