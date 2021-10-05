Aleyna Ağgül'e gönderdiği iğrenç mesajlar ifşa oldu! Mahkeme yine de serbest bıraktı
IĞDIR'da, 5 katlı apartmanın en üst katının merdiven boşluğunda ölü bulunan Aleyna Ağgül'ün (18) ölümüyle ilgili suçlanan Gökhan Argın'ın serbest kalmasına savcılığın itirazı reddedildi. Aleyna'yı ölüme sürükleyen tehdit ve şantaj mesajları ise Aleyna'nın sosyal medya hesabında çıktı.
Iğdır'da, Aleyna Ağgül (18) arkasında bir not bırakıp intihar etti. Ölümünden erkek arkadaşının babası olduğunu iddia ettiği Gökhan Argın'ı suçladı. Notta, "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazıyordu. İddiaya göre Aleyna'nın erkek arkadaşı Göktürk Argın onun mahrem görüntülerini telefonuna kaydetti. Gökhan Argın da telefonda gördüğü o görüntülerle Aleyna'ya şantaj yaparak tecavüz etti. Genç kız da bunun ardından intihar etti. Gökhan Argın, gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Savcılığın yaptığı itiraz da mahkemece reddedildi. Aleyna'nın daha önce verdiği ifade tehdit mesajlarını ortaya çıkardı.
Aleyna Ağgül ailesiyle yaşadığı binanın yanındaki apartmanın 5'inci katının merdiven boşluğunda ölü olarak bulundu. Polis yaptığı araştırmada, 'Ölümümden Gökhan Argın sorumludur' yazılı not buldu. Bunun üzerine Gökhan Argın (43) ve oğlu Göktürk Argın (19) gözaltına alındı. Göktürk Argın savcılıkça serbest bırakılırken, Gökhan Argın ise 'intihara teşvik'ten tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme Argın'ı serbest bıraktı. Savcılık itiraz etti, ancak hakimlik itirazı da reddetti.
Emniyete şikayete gittiğinde söylemiş
Aleyna Ağgül’ün (18) emniyete şikayet için gitiğinde verdiği ifadesinde, Gökhan Argın’ın (43) gönderdiğini iddia ettiği tehdit mesajlarını kendisine ait ancak şifresini hatırlayamadığı sosyal medya hesabında depoladığını anlatmasının ardından polis bu yönde çalışma başlattı. Polisin hesaba girerek, şüpheli Argın’a ait tehdit mesajlarını ortaya çıkarmaya çalıştığı öğrenildi.
Iğdır
Gökhan Argın hakkında, ‘Şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatının gizliğini ihlal' suçlamasıyla şikayetçi olan Aleyna Ağgül’ün ölmeden bir gün önce emniyette verdiği ifadesinde, “Gökhan Argın’la sevgili olduktan sonra, kendisine karşı geldiğimde, 'Elimde fotoğrafların ve videoların var. Karşı gelirsen bunları ailene ve insanlara gösteririm. Herkes senin ne olduğunu anlar' diyerek tehdit ve şantaj yapıyordu. Bu yazışmaları da şu an şifresini unuttuğum sosyal medya hesabımın mesaj bölümünde saklıdır” dedi.