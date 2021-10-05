Aleyna Ağgül'e gönderdiği iğrenç mesajlar ifşa oldu! Mahkeme yine de serbest bıraktı

Gökhan Argın hakkında, ‘Şantaj, kasten yaralama, tehdit, hakaret ve özel hayatının gizliğini ihlal' suçlamasıyla şikayetçi olan Aleyna Ağgül’ün ölmeden bir gün önce emniyette verdiği ifadesinde, “Gökhan Argın’la sevgili olduktan sonra, kendisine karşı geldiğimde, 'Elimde fotoğrafların ve videoların var. Karşı gelirsen bunları ailene ve insanlara gösteririm. Herkes senin ne olduğunu anlar' diyerek tehdit ve şantaj yapıyordu. Bu yazışmaları da şu an şifresini unuttuğum sosyal medya hesabımın mesaj bölümünde saklıdır” dedi.