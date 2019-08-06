Alexsandar Kolarov'un en güzel frikik golleri

Yıllarca Premier Lig'de Manchester City ve Serie A'da Roma forması altında gösterdiği başarılı performansın yanı sıra attığı frikik golleriyle de adından söz ettiren Kolarov'un bu sezon Fenerbahçe formasıyla benzer gollerine sık sık şahit olacağız.

başlık: Fenerbahçe'nin anlaştığı Kolarov'un muhteşem frikik golleri

spot: Fenerbahçe'nin 3 yıl için el sıkıştığı Roma'nın Sırp sol beki Aleksandar Kolarov'un muhteşem frikiklerine gelin hep birlikte göz atalım