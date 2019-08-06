Alexsandar Kolarov'un en güzel frikik golleri
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı ve transferini birkaç gün içinde açıklayacağı Roma'nın Sırp sol beki Aleksandar Kolarov, şimdiden sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırmaya başladı.
Yıllarca Premier Lig'de Manchester City ve Serie A'da Roma forması altında gösterdiği başarılı performansın yanı sıra attığı frikik golleriyle de adından söz ettiren Kolarov'un bu sezon Fenerbahçe formasıyla benzer gollerine sık sık şahit olacağız.
başlık: Fenerbahçe'nin anlaştığı Kolarov'un muhteşem frikik golleri
spot: Fenerbahçe'nin 3 yıl için el sıkıştığı Roma'nın Sırp sol beki Aleksandar Kolarov'un muhteşem frikiklerine gelin hep birlikte göz atalım