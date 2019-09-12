Alex Morgan'dan tecavüzle suçlanan Cristiano Ronaldo hakkında olay sözler

''Sonuçta para, bazı şeyleri saklayabiliyor'': Alex Morgan, Portekizli futbolcunun davası hakkında şöyle konuştu: ”Günümüzde kadınların konuşmalarını dinlemek önemli. Herkes, bu olayda kimin haklı olduğunu merak ediyor. Ama Ronaldo’nun hikayesine baktığımızda bence gizlenmiş çok kanıt var. Sonuçta para, bazı şeyleri saklayabiliyor.”



