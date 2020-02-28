Alex de Souza'nın şehitler için gösterdiği hassasiyet takdir topladı
Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza, İdlib'de düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan askerlerimiz için başsağlığı mesajı yayınladı. Alex'in fotoğrafın orjinalinde gülümsediği için fotoğrafı paylaşımdan önce kırpması herkesi duygulandırdı.
Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza Türkiye'ye karşı yine kayıtsız kalmadı.
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İdlib'de Türk askerine yönelik düzenlenen hain saldırı sonucu şehit olan askerlerimiz için paylaşım yapan Alex, "Hayatını kaybeden Türk Askerleri için çok üzgünüm. Başın sağolsun Türkiye" notunu düştü.
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Alex'in paylaştığı mesajda bulunan fotoğraf karesini güldüğü için kırpması da herkesin takdirini topladı.
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