Alevlerle mücadele! 4 ilde orman yangını çıktı, Karabük'te durum fena 4 gündür yanıyor

MERSİN'DE 4 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Mersin'in Silifke ilçesinde Çadırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın üç noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 55 kara aracı ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yerleşim yerlerine de yakın olan yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor. Vatandaşlar da ekiplere destek olmak için traktörleriyle su taşıyor.