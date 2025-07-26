Alevlerle mücadele! 4 ilde orman yangını çıktı, Karabük'te durum fena 4 gündür yanıyor
Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam ederken, orman yangınları da sürüyor. Bugün de bazı kentlerden yangın haberi geldi. Öte yandan Karabük'teki yangın dördüncü gününde... Pek çok mahalle de tedbir amacı ile tahliye edildi. İşte son durum...
Karabük'ün Safranbolu ve Ovacık ilçelerinde ormanlık alanda çıkan yangınlar, dördüncü gününde söndürülmeye çalışılıyor. Yoğun dumanla kaplı bölgede, gündüz helikopter destekli yürütülen söndürme çalışmaları gece boyunca karadan sürdü. Takviye ekiplerin yönlendirildiği bölgede yangınların söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
MERSİN'DE 4 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ
Mersin'in Silifke ilçesinde Çadırlı Mahallesi'ndeki ormanlık alanın üç noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı, 55 kara aracı ile Orman İşletme Müdürlüğü personeli ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi. Yerleşim yerlerine de yakın olan yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor. Vatandaşlar da ekiplere destek olmak için traktörleriyle su taşıyor.
Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklama, 250 personelle yangına yoğun şekilde müdahale edildiği belirtildi. Açıklamada, "Yangına yakın olan Çadırlı, Bahçederesi, Kocapınar ve Kırtıl mahalleleri tedbiren boşaltılmıştır. Yangının en kısa sürede tamamen kontrol altına alınması için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir." ifadesi yer aldı.
ANTALYA'DA ORMAN YANGINI
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde süren orman yangını nedeniyle Mersin'in Anamur ilçesindeki iki mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi. Anamur Kaymakamlığınca Karaağa Mahallesi'ndeki 125 vatandaş ve Lale Mahallesi'ndeki 139 vatandaş, tedbir amaçlı tahliye edildi. Mahallelerdeki 260 küçükbaş da güvenli bölgelere götürüldü.