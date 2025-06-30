Alevler rüzgarın etkisiyle hızla ilerledi! İzmir'de yazlık site kül oldu
İzmir'in Seferihisar ilçesi Doğanbey mevkisinde dün başlayan yangında, 345 hanenin bulunduğu Doğankent Sitesi'ndeki çok sayıda ev zarar gördü.
Seferihisar'da şiddetli rüzgarın da etkisiyle büyüyen orman yangınında alevler gece saatlerinde yazlık evlerin bulunduğu Doğankent Sitesi'ne doğru ilerledi. Alınan karar sonrası 345 evin bulunduğu site hızlı bir şekilde tahliye edildi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti.
İlk bilgilere göre yangında sitedeki çok sayıda ev kullanılmaz hale geldi, 2 araçta hasar oluştu.
Görkem Yarıcı, AA muhabirine, gece saatlerinde yangın söndürme çalışmalarına destek olmak amacıyla eşiyle siteye geldiğini anlattı.O anlarda sitede elektrik ve suyun olmadığını belirten Yarıcı, "Eşimle kazma kürekle yardım etmeye çalıştık. İtfaiyeciler kurtarmaya çalıştılar ama yetişmek mümkün değildi. Çok kötüydü. 1999 yılından bu yana bu sitedeyiz. Sitede 345 ev var ve bazıları yandı. Biz sitenin A-1 kısmında oturuyoruz. Bizim arka bahçemiz kül olmuştu." dedi.
Efe Can Özdemir ise sitede babası ve amcasının oturduğunu söyledi.