Alevler camiyi sardı! 4 gündür süren yangınlardan dakika dakika son dakika gelişmeler

Türkiye sahil bölgelerini esir alan yangınlarla mücadele ediyor. Yangın bölgelerinden yürek yakan ve dehşete düşüren görüntü ve haberler gelmeye devam ediyor. Manavgat'taki yangında 2 yangın işçisi yanarak hayatını kaybetti. Son 4 gündeki yangınlarda ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi... İşte Türkiye'nin yangınla mücadelesinden dakika dakika haberler...

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Türkiye 6 farklı ildeki orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangın bölgelerinden birbiri üstüne yürek yakan haber ve görüntüler geliyor. Manavgat'ta yangına müdahale eden bir araröz alevlerin içinde kaldı, 2 yangın işçisi feci ekilde hayatını kaybederken 2 orman işçisi de yaralandı. Bugüne kadar yangınlarda Manavgat'ta 5 kişi, Marmaris'te de 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. İşte orman yangınlarıyla ilgili dakika dakika tüm gelişmeler...

12:50 İKİ MAHALLE DAHA BOŞALTILIYOR

Manavgat't 28 Temmuz'da öğle saatlerinde 4 farklı noktada çıkan ve 3 gündür geniş bir alana yayılan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Ormanlık alandaki yangın, ilçedeki Çardak ve Kaçarlar mahallelerindeki yerleşim alanlarını tehdit etmeye başladı. Bunun üzerine görevliler, mahalle sakinlerinin teyakkuzda olmalarını ve evlerini boşaltmalarını istedi.

12:30 MARMARİS-DATÇA YOLU ULAŞIMA KAPANDI

Muğla’nın Marmaris ilçesinde 3 gündür devam 48 saati deviren yangın devam ediyor. Marmaris ilçe merkezi ve çevre yollarda trafik kontrollü bir şekilde veriliyor. Marmaris -Datça karayolu da yangın nedeniyle güvenlik önlemi olarak trafiğe kapatıldı. Bölge trafik istasyonu ekipleri sadece acil durum araçlarının geçişlerine izin veriyor. Datça istikametine gitmek isteyen vatandaşlar ise yoldan geri döndürülüyor.

12:17 SAHİL GÜVENLİK 4 BİN KİŞİYİ YANGINDAN KAÇIRDI

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangını dolayısıyla evlerinden ve otellerinden ayrılmak zorunda kalan 4 bin 634 kişi sahil güvenlik ekipleri tarafından güvenli bölgeye çıkarıldı.

12:05 ERDOĞAN YANIN BÖLGESİNE GİDİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yangın bölgesine gideceği bildirildi. Erdoğan, Manavgat ve Marmaris'te incelemelerde bulunacak.

11:55 ANTALYA'DA 2 YANGIN İŞÇİSİ CAN VERDİ

Antalya'dan bir acı haber daha geldi. Manavgat'ta yangına müdahale eden 2 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.

11:35 ADANA'DAKİ 4 YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Adana’nın 4 ilçesindeki birçok noktada çıkan orman yangınları, kısmen kontrol altına alınırken, Aladağ'ın Pos mevkisindeki alevlere müdahale sürüyor.

11:30 KİLİS'TE ORMANLARA GİRİŞ YASAKLANDI

Kilis Valiliği'nce kentte bulunan ormanlık alanlara girişlerin 30 Eylül'e kadar yasaklandığı açıklandı.

11:25 ALANYA'YA YARDIMA DA OLSA SAKIN GELMEYİN

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Güzelbağda can ve mal kaybı yaşanmaması için bölgeyi boşaltmaya çalıştıklarını belirterek, "Güzelbağ'da insan yardımıyla yapılabilecek bir mücadele yoktur. Lütfen yardım amacıyla da olsa Güzelbağ'a gelmeyin." dedi.

11:00 MANAVGAT'TA 3 MAHALLEDE YANGIN SÜRÜYOR

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, "Dolbazlar, Gebece ve Ahmetler mahallelerinde yangın devam ediyor, buralar tahliye edildi. Tahliye edilen yeni mahallelerimiz de var." şeklinde bilgi verdi.

10:55 AKSEKİ'DE HAVA MÜCADELEYİ ZORLAŞTIRIYOR

Akseki Kaymakamı Volkan Hülür, "Hava şartları, yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırıyor. Ancak ekipler cansiparane çalışıyor" diye konuştu.

10:35 ERDOĞAN: YANAN YERLER AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yangın bölgeleriyle ilgili son dakika gelişmesini duyurdu. Erdoğan, "Orman yangınlarından etkilenen bölgelerimizi “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan ettik. Milletimizin yaralarını sarmak, zararını karşılamak, imkânlarını öncekinden de iyi hale getirmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." dedi.

10:10 GAZİPAŞA YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bahçede çıkan yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

08:40 BAKAN PAKDEMİRLİ SON DURUMU PAYLAŞTI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 8-31 Temmuz 2021 tarihleri arasında çıkan 98 orman yangınının 88’ini kontrol altına alındığını, 10 yangını kontrol altına alma çalışmalarının ise büyük bir özveri ile devam ettiğini açıkladı.

08:30 ALADAĞ YANGININA MÜDAHALE SÜRÜYOR

Adana'nın Aladağ ilçesinde iki gün önce çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Günün ilk ışıklarıyla alevlere söndürme helikopterleri ve uçakla da müdahale edilmeye başlandı.

08:28 PAKDEMİRLİ: FETHİYE YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

07:35 KIRIKHAN'DAKİ LYANGINA HAVADAN KARADAN MÜDAHALE

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.



07.18 - Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı ekiplerin ilk grubu, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için Türkiye'ye geldi.

07.02 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını başladı. Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat, "Yangın haberini alır almaz tüm ekipleri sevk ettik. Müdahalemiz sürüyor" dedi.