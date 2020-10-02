Alev alev yandı! Bursa'nın birçok noktasından görüldü
BURSA'da bir lastik deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde atık araç lastiklerinin depolandığı alanda çıkan yangın hasara neden oldu. Akköy Mahallesi'ndeki özel bir işletemeye ait açık ve kapalı alanları bulunan lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri yönlendirildi.
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Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, bölgedeki vatandaşların da desteğiyle alevleri yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı.
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Depolama tesisinde hasara yol açan yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.
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