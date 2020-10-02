BIST 1.146
DOLAR 7,77
EURO 9,09
ALTIN 475,80

Alev alev yandı! Bursa'nın birçok noktasından görüldü

BURSA'da bir lastik deposunda çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü.

 Bursa'nın Mudanya ilçesinde atık araç lastiklerinin depolandığı alanda çıkan yangın hasara neden oldu. Akköy Mahallesi'ndeki özel bir işletemeye ait açık ve kapalı alanları bulunan lastik deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

114

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri yönlendirildi.

214

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi ekipleri, bölgedeki vatandaşların da desteğiyle alevleri yaklaşık 1 saatte kontrol altına aldı.

314

Depolama tesisinde hasara yol açan yangın nedeniyle gökyüzüne yükselen dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.

414