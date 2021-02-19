Alev Alev Akrep Mucize Doktor ve Survivor'a büyük şok! İlk sıra bakın kimin oldu

Survivor Ünlüler ve Gönüllüler'in dün akşamki bölümünde ödül oyununu ve Anlat Bakalım oyunları oynandı. Barış ve Reşat'ın kaptan seçildiği yarışmada ödül oyununu da Anlat Bakalım'ı da gönüllüler takımı kazandı. Reşat ve Ayşe arasında yaşanan gerginliğin geceye damga vurduğu Survivor, reytinglerde hüsrana uğradı.