Alerjiyi geçirip ödemi attırıyor! İşte mucize doğal toz...

Siyah üzüm çekirdeği tozu, üzüm çekirdeklerinin öğütülmesiyle elde edilen doğal bir üründür. Üzüm, sadece meyvesiyle değil, çekirdeği ve kabuğuyla da sağlık için bir hazine niteliğindedir. Çekirdeklerde bulunan polifenoller, bu tozun sağlık üzerindeki etkilerinin temelini oluşturur. Bu toz, hem ağız yoluyla tüketilebilir hem de cilt bakımında topikal olarak kullanılabilir.