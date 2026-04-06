Alerji sorunları giderek artıyor! Her yıl artmasının sebebi bakın neymiş...
Avrupa’da polen mevsimi artık daha erken başlıyor ve daha uzun sürüyor; bu da alerjileri artırıyor. İklim değişikliği ve kirlilik, polen yoğunluğunu yükselterek milyonlarca kişiyi etkileyen bir sağlık sorununa dönüşüyor. Ancak küçük alışkanlık değişiklikleriyle bu görünmez tehdidin etkilerini azaltmak mümkün.
Avrupa’da polen mevsimi her yıl daha erken başlayıp daha uzun sürüyor; bu da alerjikler için büyüyen bir sorun. Ancak küçük alışkanlık değişiklikleriyle bu etkiyi azaltmak mümkün.Havalar güzelleşiyor; günler uzuyor, sıcaklıklar artıyor ve baharın beraberinde getirdiği daha az hoş bir “hediye” var: alerjiler.
Her yıl milyonlarca insanda kış soğuklarının neden olduğu hapşırmaların yerini polen kaynaklı hapşırmalar alıyor.İlkbahar geldiğinde ağaçlar her yıl olduğu gibi polen saçmaya başlıyor; önce fındık ve kızılağaç, ardından ilkbahar boyunca huş, dişbudak ve meşe geliyor; yazınsa çayır ve ot türleri devralıyor.
Polen alerjisi, havadaki polen tanecikleri solunum yolları ve gözlerle temas ettiğinde tetikleniyor. Bağışıklık sistemi bunun üzerine tepki verip histamin salgılıyor; bu da iltihaplanmaya, kan damarlarının genişlemesine ve sonucunda burun akıntısına, gözlerde sulanma ve yanmaya yol açabiliyor.Polen mevsiminin ne zaman başladığı, ne kadar sürdüğü ve ne kadar şiddetli geçtiği her yıl değişiyor ve hava koşulları ile bitkilerin fizyolojik döngülerine bağlı oluyor.Belçika kamu sağlığı enstitüsü Sciensano’nun mikoloji ve aerobiyoloji biriminde görevli bilim insanı Astha Tiwari, Euronews Health’e konuştu. “Ağaçlar doğanın bir parçası; polen üretiminde güçlü yılların ardından enerjilerini yeniden depoladıkları daha zayıf bir yılın geldiği bir döngüyü izliyorlar” diyen Tiwari, polen üretiminin ağaçlardan çok enerji aldığını, bu yüzden yoğun polen yıllarını her zaman daha sakin yılların izlediğini de sözlerine ekledi.