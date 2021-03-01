Alemin Kralı Oben Birsu Demir düğmeleri açıp iç çamaşırıyla poz verdi!
ATV dizisi Alemin Kıralı'nın en küçük çocuğu Oben'i canlandıran Birsu Demir iç çamaşırıyla verdiği pozla olay oldu.
ATV'de ilk bölümü 2011 yılında seyirciyle buluşan Alemin Kralı dizisi kısa sürede seyircinin beğenisi kazanmıştı. 2 sezon süren dizinin genç yıldızının yıllar içindeki değişimi sık sık gündem olmaya devam ediyor.
Alemin Kralı dizisinde Oben karakterini canlandıran Birsu Demir, dizi yayında olduğu sırada 11 yaşındaydı. Şimdilerde 21 yaşında olan Birsu Demir cesur pozlarıyla olay olmayı sürdürüyor.
Sosyal medya hesabında 40 bini aşkın takipçisi bulunan Demir, sık sık takipçileriyle fotoğraf paylaşıyor.
Geçtiğimiz aylarda jakuzi pozunu Demir "güneşe selam" notuyla paylaşmıştı. Hayranları ise bu pozu beğeni yağmuruna tutmuştu.