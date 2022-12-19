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Alemin Kıralı'nın 'Ahsen'i Yağmur Ün doğurdu! İlk kez anne oldu işte bebeği Su Diana...

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Alemin Kıralı'nın 'Ahsen'i Yağmur Ün doğurdu! İlk kez anne oldu işte bebeği Su Diana...

Alemin Kıralı dizisinde "Ahsen" karakteriyle tanınan Yağmur Ün, anne oldu. Doktor sevgilisiyle aşk yaşadıktan sonra evlenen Yağmur Ün, sosyal medyadan 'çekirdek aile' fotoğrafı paylaştı. İşte Yağmur Ün ve eşinin minik bebekleri Su Diana...

Alemin Kıralı'nın 'Ahsen'i Yağmur Ün doğurdu! İlk kez anne oldu işte bebeği Su Diana...

Şafak Sezer'in başrolünde olduğu ‘Alemin Kralı’ dizisinde Ahsen karakteriyle ünlenen, Kırgın Çiçekler dizisinde Zeyno karakterini canlandıran Yağmur Ün, ilk kez bebek sevinci yaşadı. 

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Alemin Kıralı'nın 'Ahsen'i Yağmur Ün doğurdu! İlk kez anne oldu işte bebeği Su Diana...

Bir süredir doktor Doğaç Ergezen ile aşk yaşayan 26 yaşındaki güzel oyuncu, 19 Nisan'da 982 bin takipçisinin olduğu Instagram hesabından sevgilisiyle sarmaş dolaş bir aşk pozunu paylaşmıştı.

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Alemin Kıralı'nın 'Ahsen'i Yağmur Ün doğurdu! İlk kez anne oldu işte bebeği Su Diana...

Kısa sürede hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Ün, sevgilisinden evlilik teklifi almış ve "Önümüzdeki yarım asır aşırı eğlenceli olacak." notunu düşmüştü.

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Alemin Kıralı'nın 'Ahsen'i Yağmur Ün doğurdu! İlk kez anne oldu işte bebeği Su Diana...

Doktor sevgilisi ile evlendi

Oyuncu Yağmur Ün, ağustos ayında doktor sevgilisi Doğaç Ergezen ile evlenmişti. Yağmur Ün, “Bir süre önce aile arasında nikah kıydık. Bugün de ailemiz ve dostlarımızla düğünümüzde buluşmak istedik. Hayatımın aşkı ile evlendiğim için çok mutluyum. Projemizi bitirdik, setten çıktık düğüne geldik." diyerek duygularını dile getirmişti.

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