Alemin Kıralı'nın 'Ahsen'i Yağmur Ün doğurdu! İlk kez anne oldu işte bebeği Su Diana...

Doktor sevgilisi ile evlendi

Oyuncu Yağmur Ün, ağustos ayında doktor sevgilisi Doğaç Ergezen ile evlenmişti. Yağmur Ün, “Bir süre önce aile arasında nikah kıydık. Bugün de ailemiz ve dostlarımızla düğünümüzde buluşmak istedik. Hayatımın aşkı ile evlendiğim için çok mutluyum. Projemizi bitirdik, setten çıktık düğüne geldik." diyerek duygularını dile getirmişti.