Alec Baldwin'in kazara katil olduğu olayda eşinden dikkat çeken gerilim!

Alec Baldwin, Rust filmi setinde kazayla Halyna Hutchins’in ölümüne neden olmasının ardından önceki gün ilk kez kameralar karşısında açıklama yapmıştı. Açıklama anının görüntüleri dün yayınlandı. Görüntülere Hilaria Baldwin'in gerginliği, sürekli araya girerek gazetecilere çıkışması ve Alec Baldwin'in de eşini susturmaya çalışması damga vurdu.