Alec Baldwin'in kazara katil olduğu olayda eşinden dikkat çeken gerilim!
Ünlü oyuncu Alec Baldwin’in ölümlü kaza sonrası ilk açıklamasında Hilaria Baldwin gerginliği...
Alec Baldwin, Rust filmi setinde kazayla Halyna Hutchins’in ölümüne neden olmasının ardından önceki gün ilk kez kameralar karşısında açıklama yapmıştı. Açıklama anının görüntüleri dün yayınlandı. Görüntülere Hilaria Baldwin'in gerginliği, sürekli araya girerek gazetecilere çıkışması ve Alec Baldwin'in de eşini susturmaya çalışması damga vurdu.
Rust filmi setindeki ölümlü kazanın ardından Alec Baldwin, eşi Hilaria Baldwin ile birlikte ABD’nin Vermont eyaletindeki Manchester şehrinde ilk kez kameralar karşısına geçerek konuştu. Açıklamanın içeriği önceki gün ABD basınında yer alırken, konuşma görüntüsü dün yayınlandı.
63 yaşındaki oyuncu Alec Baldwin, elindeki kurusıkı silahtaki gerçek mermiyle, filmin 42 yaşındaki görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i kazara öldürmesinin ardından, ilk açıklamasında eşi nedeniyle gerginlik yaşadı. Kendisini takip eden gazetecilerin sorularını yanıtlamak üzere yol kenarında aracından inen Baldwin konuşurken, eşinin araya girmesi dikkat çekti.
Hilaria Baldwin, açıklama anında gazetecileri, kendi telefonuyla görüntüledi.