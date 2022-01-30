Aldatma ve seksilik itirafı geldi! 'Ağladım, gece uyuyamadım' diyen Büşra Pekin anlattı: Bacağımı peteğe koyunca...

‘Dilberay’la başlayalım. Bu proje sana nasıl geldi?

Pandeminin çok başlarıydı. Filmimizin senaristlerinden Kamuran Süner bana ulaştı ve Dilber Ay projesinden bahsetti. Bir senaryo gönderdi. Benim de tesadüfen çok yoğun bir zamanımdı, “Haftaya okuyabileceğim” derken “Bir hafta sonra revizeye giriyoruz, sana o zaman yollayayım” dedi. “Tamam” dedim, aradan aylar geçti. Sonra bir gün yönetmenimiz Ketche aradı, “Seninle bir proje konuşacağım” dedi. Vizyonuna çok güvendiğim ve çalışmak istediğim bir yönetmendi. “Dilber Ay hakkında mı?” dedim. “Evet” cevabını alınca, hikâyeyi anlatmasını istedim. O anlatırken tüylerim diken diken oldu. Sonra senaryo geldi...