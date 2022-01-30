Aldatma ve seksilik itirafı geldi! 'Ağladım, gece uyuyamadım' diyen Büşra Pekin anlattı: Bacağımı peteğe koyunca...
Komedi filmlerindeki başarısıyla takdir kazanan Büşra Pekin, Dilberay filmiyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanırken itiraflarıyla olay oldu.
Türk ses sanatçısı Dilber Ay'ın biyografisini konu alan biyografik film Dilberay'da rol alan 39 yaşındaki Büşra Pekin, Hürriyet'ten Hakan Gence'ye çarpıcı açıklamalarda bulundu.
‘Dilberay’la başlayalım. Bu proje sana nasıl geldi?
Pandeminin çok başlarıydı. Filmimizin senaristlerinden Kamuran Süner bana ulaştı ve Dilber Ay projesinden bahsetti. Bir senaryo gönderdi. Benim de tesadüfen çok yoğun bir zamanımdı, “Haftaya okuyabileceğim” derken “Bir hafta sonra revizeye giriyoruz, sana o zaman yollayayım” dedi. “Tamam” dedim, aradan aylar geçti. Sonra bir gün yönetmenimiz Ketche aradı, “Seninle bir proje konuşacağım” dedi. Vizyonuna çok güvendiğim ve çalışmak istediğim bir yönetmendi. “Dilber Ay hakkında mı?” dedim. “Evet” cevabını alınca, hikâyeyi anlatmasını istedim. O anlatırken tüylerim diken diken oldu. Sonra senaryo geldi...
Okurken ne hissettin?
Senaryoyu okuduğumda ağladım, bayağı ağladım... O gece uyuyamadım. Açtım YouTube’dan Dilber Ay’ın bütün çıktığı TV programlarını izledim. Hayatının içinden geçtim. Ertesi gün de anlaştık.
Nasıl bir hikâye bekliyor bizi?
Baştan sona çok ciddi sayıda dönüm noktası yaşamış. Travmalarla dolu bir yaşam, çocukluğundan başlamış, ileri yaşlarında bir şeyleri toparlamaya çalıştıkça hep başa dönmek zorunda kalmış. Müthiş bir mücadele, pes etmeme, başarı ve umutlanma öyküsü. Çok dramatik bir Film.
O zaman ağlayacak mıyız?
Evet, dibine kadar ağlayacağız. Ama salondan mutlu, umutlu ve güzel bir öğretiyle ayrılacağız. Bir taraftan da müthiş bir sinematografi göreceğiz, yönetmen Ketche, görüntü yönetmeni Jean Paul Seresin. Aynı zamanda müziğe de doyacağız, İskender Paydaş filmin müziklerini ilmek ilmek işledi, dehşet bir sanat şöleni var. Bu sebeple sinemada izlenmesini de çok önemsiyorum.