'Aldatma' itirafıyla kadınları fena kızdırdı! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna'dan olay sözler
Oğlu İdo'nun babası İbrahim Tatlıses ile uzun yıllar hayat arkadaşlığı yapan Derya Tuna, açıklamasıyla olay yarattı.
İbrahim Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna, önceki gün Beylikdüzü’ndeki Marmara Park Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen sohbet etkinliğinde Seda Akgül’ün sorularını yanıtladı.
İbrahim Tatlıses'le tanıştığı yıllarda Yenikapı'da bir gazinoda sahne aldığını da belirten Derya Tuna, Türkiye'nin ilk mankenlerinden olduğunu sözlerine ekledi.
Geçtiğimiz yıl ekim ayında oğlu İdo'yu Yasemin Şefkatli ile evlendiren Tuna, eski defterleri artık kapattığını ifade etti.
Tuna, "İyi ki, İdo'nun annesiyim. Onların mutlu olması, beni de mutlu ediyor. Gelinimi kızım gibi seviyorum." diye konuştu.