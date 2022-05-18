BIST 2.401
DOLAR 15,95
EURO 16,78
ALTIN 933,33

'Aldatma' itirafıyla kadınları fena kızdırdı! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna: Ben bile...

'Aldatma' itirafıyla kadınları fena kızdırdı! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna: Ben bile...

Oğlu İdo'nun babası İbrahim Tatlıses ile uzun yıllar hayat arkadaşlığı yapan Derya Tuna, açıklamasıyla olay yarattı.

'Aldatma' itirafıyla kadınları fena kızdırdı! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna: Ben bile...

İbrahim  Tatlıses’in eski eşi Derya Tuna, önceki gün Beylikdüzü’ndeki Marmara Park Alışveriş Merkezi’nde düzenlenen sohbet etkinliğinde Seda Akgül’ün sorularını yanıtladı.

117
'Aldatma' itirafıyla kadınları fena kızdırdı! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna: Ben bile...

İbrahim Tatlıses'le tanıştığı yıllarda Yenikapı'da bir gazinoda sahne aldığını da belirten Derya Tuna, Türkiye'nin ilk mankenlerinden olduğunu sözlerine ekledi. 

217
'Aldatma' itirafıyla kadınları fena kızdırdı! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna: Ben bile...

Geçtiğimiz yıl ekim ayında oğlu İdo'yu Yasemin Şefkatli ile evlendiren Tuna, eski defterleri artık kapattığını ifade etti.

317
'Aldatma' itirafıyla kadınları fena kızdırdı! İbrahim Tatlıses'in eski eşi Derya Tuna: Ben bile...

 Tuna, "İyi ki, İdo'nun annesiyim. Onların mutlu olması, beni de mutlu ediyor. Gelinimi kızım gibi seviyorum." diye konuştu. 

417