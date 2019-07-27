Aldatılan kadın kocasının cinsel organını kesti! Tuvalete atıp sifonu çekti
TAYVAN'da aldatılan kadının intikam planı, tüm dünyanın gündemine oturdu. Boşanmalarına rağmen hıncını alamayan kadın, eski eşinin cinsel organını makasla kesti.
Tayvan'ın kuzeybatısında bulunan Hukuo kentinde birkaç gün önce yaşanan olay, kan donduran cinsten. Aldatıldığını öğrenmesinin ardından yaklaşık bir ay önce boşanma kararı alan bir kadın, sadece boşanmakla kalmayıp, sinsi planıyla eski kocasına dehşeti yaşattı.
The Mirror gazetesinin haberine göre; 58 yaşındaki Lee ile 56 yaşındaki Chen, bir ay önce boşandı. Fakat Chen yaklaşık iki yıldır işsizdi ve karısı Lee’den ekonomik olarak destek görüyordu.
Kestiği yetmedi..: Lee evli oldukları dönemde aldatıldığını öğrenince bir plan yaptı ve eski kocasını ilişkiye girme vaadiyle kandırdı. Eline keskin bir makas alan Lee, Chen’in önce testislerini sonra da cinsel organını kesti. İddiaya göre; sonrasında da üzerine asit dökerek penisi ve testisleri tuvalete atıp sifonu çekti.
İntihara kalkıştı: Acılar içinde kıvranan adamın ihbarı üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, Lee’yi baygın halde buldu. Yetkililer kadının uyku hapı içerek intihar teşebbüsünde bulunduğunu açıkladı.