Aldatılan kadın kocasının cinsel organını kesti! Tuvalete atıp sifonu çekti

Kestiği yetmedi..: Lee evli oldukları dönemde aldatıldığını öğrenince bir plan yaptı ve eski kocasını ilişkiye girme vaadiyle kandırdı. Eline keskin bir makas alan Lee, Chen’in önce testislerini sonra da cinsel organını kesti. İddiaya göre; sonrasında da üzerine asit dökerek penisi ve testisleri tuvalete atıp sifonu çekti.