Aldatan sevgiliden ikinci bebeği istiyor! Khloé Kardashian eğer hamile kalırsa...
Amerikalı televizyon ünlüsü 36 yaşındaki Khloé Kardashian, bebek sahibi olma isteğiyle magazine damga vurdu.
Gösteri dünyasının en göz önünde ailelerinden birinin üyesi olan Khloe Kardashian, ikinci kez anne olmak için kolları sıvadı. Fakat bu konuda önünde çok büyük bir engel bulunuyor.
Kardashian'ın hamile kalması durumunda kendisi ya da bebeği hayatı tehlikeye girecek.
Kendisini aldatan eski sevgilisi Tristan Thompson ile arayı yeniden ısıtan Khloe Kardashian, kızı True'ya bir kardeş vermek için çaba gösteriyor.
Kardashian ile Thompson bunun için de tekrar çaba göstermeye başladı. Tüp bebek denemek isteyen çifti doktorlar kötü bir haber verdi.