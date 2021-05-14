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Aldatan sevgiliden ikinci bebeği istiyor! Khloé Kardashian eğer hamile kalırsa...

Aldatan sevgiliden ikinci bebeği istiyor! Khloé Kardashian eğer hamile kalırsa...

Amerikalı televizyon ünlüsü 36 yaşındaki Khloé Kardashian, bebek sahibi olma isteğiyle magazine damga vurdu.

Aldatan sevgiliden ikinci bebeği istiyor! Khloé Kardashian eğer hamile kalırsa...

Gösteri dünyasının en göz önünde ailelerinden birinin üyesi olan Khloe Kardashian, ikinci kez anne olmak için kolları sıvadı. Fakat bu konuda önünde çok büyük bir engel bulunuyor.

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Aldatan sevgiliden ikinci bebeği istiyor! Khloé Kardashian eğer hamile kalırsa...

Kardashian'ın hamile kalması durumunda kendisi ya da bebeği hayatı tehlikeye girecek.

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Aldatan sevgiliden ikinci bebeği istiyor! Khloé Kardashian eğer hamile kalırsa...

Kendisini aldatan eski sevgilisi Tristan Thompson ile arayı yeniden ısıtan Khloe Kardashian, kızı True'ya bir kardeş vermek için çaba gösteriyor.

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Aldatan sevgiliden ikinci bebeği istiyor! Khloé Kardashian eğer hamile kalırsa...

 Kardashian ile Thompson bunun için de tekrar çaba göstermeye başladı. Tüp bebek denemek isteyen çifti doktorlar kötü bir haber verdi.

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