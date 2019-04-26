Albayrak, "Kısa sürede kazandıracağız" deyip "İstanbul’a yakışan finans merkezi" müjdesi verdi!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İstanbul’a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız" açıklaması yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından "Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Murat Kurum ile birlikte, tüm ilgili kurum, müteahhit ve bürokratların katılımıyla İstanbul Finans Merkezi toplantımızı gerçekleştirdik. İstanbul’a yakışan finans merkezini en kısa sürede ülkemize kazandıracağız" mesajı paylaştı.

Bakan Albayrak'ın iligili paylaşımı şöyle: