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Albaraka Türk'ten 'İleri Dönüşüm Bize Bağlı4 projesi ile eğitime destek

Albaraka Türk'ten 'İleri Dönüşüm Bize Bağlı4 projesi ile eğitime destek

Albaraka Türk'ün sürdürülebilirlik, eğitim ve teknoloji odaklı sosyal sorumluluk projesi "İleri Dönüşüm Bize Bağlı", Adıyaman ve Şanlıurfa'daki öğrencilerle buluştu.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Türk, öncü bankacılık ve sürdürülebilirlik alanındaki yenilikçi vizyonunu "Bize Bağlı" anlayışıyla vurgulamaya ve topluma değer katan projelere imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda başlatılan "İleri Dönüşüm Bize Bağlı Albaraka Türk Teknoloji Atölyesi", ilk olarak deprem bölgesindeki okullardan başlayarak hem çevresel duyarlılık hem de eğitimde teknolojiye erişim hakkı alanında fark yaratmayı amaçlıyor.

"İleri Dönüşüm Bize Bağlı Albaraka Türk Teknoloji Atölyesi"nin ilk uygulaması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Adıyaman'da depremden etkilenen Savran İlkokulu'nda hayata geçirildi. Proje kapsamında, teknolojik materyaller ileri dönüşüm ilkeleri doğrultusunda yeniden değerlendirilerek öğrencilerin kullanımına sunuldu. Albaraka Türk'ün, çocukların teknolojiye erişimini desteklediği ve kaynakların yeniden kullanımını teşvik ettiği projesinin ikinci uygulaması ise Şanlıurfa Hilvan Orta Okulu'nda kurulan atölye ile devam etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Strateji ve Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Emeç, sürdürülebilirliğe katkı sağlama ve öncü bankacılık temelinde toplumsal fayda yaratma taahhütlerini "Bize Bağlı" vizyonunda birleştirdiklerini belirtti.

Herkes için eşit olanaklar sunan, daha yaşanabilir bir dünya için ortaya koyulan değerlerin, bu vizyonun sağladığı destekleyici ve kapsayıcı bankacılık anlayışının temelini oluşturduğunu aktaran Emeç, şunları kaydetti:

"İleri dönüşüm farkındalığını teknolojiye erişimle buluşturduğumuz 'İleri Dönüşüm Bize Bağlı' projesi de, Albaraka Türk'ün yalnızca bugüne değil, geleceğe de öncülük etme stratejisinin bir yansımasıdır. Hem eğitimde fırsat eşitliğine hem de çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine olan desteğimizi vurguladığımız bu projeyi, ihtiyacı olan bölgelere öncelik vererek daha çok çocuğa ulaştırmak için çalışacağız."

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