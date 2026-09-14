Albaraka Türk eski Genel Müdürü Osman Akyüz vefat etti! Osman Akyüz neden öldü?
“Osman Akyüz kimdir?”, “Albaraka Türk eski Genel Müdürü Osman Akyüz kaç yaşında hayatını kaybetti?” soruları finans dünyasını ve ekonomi kamuoyunu yasa boğan acı haberin ardından mercek altına alındı. Türkiye katılım bankacılığının öncü isimlerinden, Albaraka Türk eski Genel Müdürü ve Hayat Finans Yönetim Kurulu Üyesi Osman Akyüz’ün vefat haberi derin üzüntü yarattı.
Türkiye'de faizsiz finans ve katılım bankacılığı sektörünün gelişmesinde büyük emekleri bulunan duayen bankacı Osman Akyüz’ün vefat ettiği açıklandı. Uzun yıllar Albaraka Türk bünyesinde üst düzey yöneticilik ve Genel Müdürlük görevlerini üstlenen, son olarak Hayat Finans Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Akyüz'ün acı haberi ekonomi ve finans dünyasında derin üzüntüyle karşılandı. Karar sonrası kurumlar ve finans temsilcileri taziye mesajları yayımlarken, merhumun hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Osman Akyüz kimdir, nereliydi ve kaç yaşında hayatını kaybetti? İşte Türkiye katılım finans sektörünün duayen ismi Osman Akyüz’ün kariyeri ve yaşamına dair detaylar…
OSMAN AKYÜZ KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?
Türkiye katılım finans sektörünün kurucu ve sürpriz isimlerinden biri olan Osman Akyüz, 72 yaşında yaşamını yitirdi. Duayen bankacının vefatı finans camiası, Albaraka Türk ailesi ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.
OSMAN AKYÜZ KİMDİR, HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?
1954 yılında Trabzon'da doğan Osman Akyüz, ortaöğrenimini Adapazarı'nda tamamladıktan sonra 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.
Yaklaşık 43 yıllık bankacılık ve finans kariyerinde öne çıkan adımları şunlardır:
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Albaraka Türk Kariyeri: 1985 yılında Albaraka Türk bünyesine katılan Akyüz; müdürlük ve genel müdür yardımcılığı görevlerinin ardından 1996 yılında Albaraka Türk Genel Müdürü oldu. 2002 yılına kadar sürdürdüğü Genel Müdürlük görevinin ardından Yönetim Kurulu Üyeliği ve Murahhas Üyelik görevlerini yürütmeye devam etti.
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TKBB ve Hayat Finans: Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) bünyesinde aktif rol alan Akyüz, katılım bankacılığının mevzuat altyapısının kurulmasında öncü isimlerden biri oldu. Son olarak Hayat Finans Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürüyordu.