Albaraka Türk eski Genel Müdürü Osman Akyüz vefat etti! Osman Akyüz neden öldü?

Türkiye'de faizsiz finans ve katılım bankacılığı sektörünün gelişmesinde büyük emekleri bulunan duayen bankacı Osman Akyüz’ün vefat ettiği açıklandı. Uzun yıllar Albaraka Türk bünyesinde üst düzey yöneticilik ve Genel Müdürlük görevlerini üstlenen, son olarak Hayat Finans Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Akyüz'ün acı haberi ekonomi ve finans dünyasında derin üzüntüyle karşılandı. Karar sonrası kurumlar ve finans temsilcileri taziye mesajları yayımlarken, merhumun hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Osman Akyüz kimdir, nereliydi ve kaç yaşında hayatını kaybetti? İşte Türkiye katılım finans sektörünün duayen ismi Osman Akyüz’ün kariyeri ve yaşamına dair detaylar…

OSMAN AKYÜZ KAÇ YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ?

Türkiye katılım finans sektörünün kurucu ve sürpriz isimlerinden biri olan Osman Akyüz, 72 yaşında yaşamını yitirdi. Duayen bankacının vefatı finans camiası, Albaraka Türk ailesi ve sevenleri tarafından büyük bir üzüntüyle karşılandı.

OSMAN AKYÜZ KİMDİR, HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

1954 yılında Trabzon'da doğan Osman Akyüz, ortaöğrenimini Adapazarı'nda tamamladıktan sonra 1977 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

Yaklaşık 43 yıllık bankacılık ve finans kariyerinde öne çıkan adımları şunlardır: