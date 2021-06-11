Alay konusu olup çark eden Athena Gökhan Özoğuz'a Ahmet Hakan demediğini bırakmadı

Marmara Denizi'ni saran deniz salyasının Kanal İstanbul nedeniyle ortaya çıkarıldığını iddia eden Gökhan Özoğuz, "Hayatımızda ilk defa deniz salyası diye bir şey duyduk. Bu salya ne oldu da bir anda çıktı ortaya da Kanal İstanbul bunun ilacı denmeye başlandı?" dedi.