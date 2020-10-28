Alaşehir'de Türk Bayrağı'nı caddeye serip üzerinden geçtiler! Soruşturma başlatıldı
MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde Cumhuriyet Bayramı öncesi bayrak krizi yaşandı. Kutlamalar sırasında şehirde dolaştırılması planlanan bayrak yere serilince üzerinden araçlar geçti. TEpki çeken görüntüler üzerine savcılık soruşturma açtı.
Alaşehir'de Cumhuriyet Bayramı öncesi bayrak krizi yaşandı. Bayram etkinlikleri kapsamında dolaştırılması planlanan yüzlerce metre uzunluğunda, üzerinde Atatürk posterlerinin de bulunduğu Türk bayrağının cadde boyunca yere serilmesi ve üzerlerinden araçların geçtiği görüntüler üzerine adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Türkiye genelinde pandemi önlemleri kapsamında Cumhuriyetin ilanının 97'nci yılı kutlamaları için hazırlıklar yapılırken, Manisa'nın Aleşehir ilçesinde bayrak krizi yaşandı.
Bayram kutlamaları kapsamında dolaştırılması planlanan ve bin metre uzunluğunda olduğu belirtilen, üzerinde Atatürk'ün posterlerinin de bulunduğu Türk bayrağının İstiklal caddesi boyunca yere serilerek yapılan hazırlıklar, vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.
Cadde üzerinden seyreden bazı araçların üzerinden geçtiği bayrak, bir süre sonra toplatıldı.