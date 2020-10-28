Alaşehir'de Türk Bayrağı'nı caddeye serip üzerinden geçtiler! Soruşturma başlatıldı

Bayram kutlamaları kapsamında dolaştırılması planlanan ve bin metre uzunluğunda olduğu belirtilen, üzerinde Atatürk'ün posterlerinin de bulunduğu Türk bayrağının İstiklal caddesi boyunca yere serilerek yapılan hazırlıklar, vatandaşların büyük tepkisine neden oldu.