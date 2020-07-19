Alarm kurarak uyananlara biyolojik saat uyarısı

Bireylerin uyku sürelerini koruması gerektiğine dikkati çeken Fidan, şöyle devam etti:

"Herkesin biyolojik ritmi var. Sağlıklı bir erişkinin ortalama 8 saatlik uyku süreci oluyor. Bu 8 saatlik süreci baz alarak uyku düzenimizi sağlayabiliriz. Modern yaşamın gereği olarak masa saati ve cep telefonu, tablet gibi cihazlarda bulunan yapay saatleri de kullanıyoruz. Kişiler sabah uyanmak için masa saatini ya da cep telefonu saatini kuruyor. Bu kişiler genellikle ihtiyacı olan maksimum ya da optimum uykuyu alamadan uyanıyor. Uykuyu yeteri kadar alamamak kişinin gün içindeki üretim kapasitesine katkısını azaltıyor ve işten istenilen performans alınamıyor."