Alarm çaldı! Kızıldeniz'in 'istilacısı' aslan balığı Ege'de de yayılıyor! Balon balığı bu kadar hızlı değildi

Kızıldeniz'in "istilacısı" aslan balığı Ege'de de yayılıyor... Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bilecenoğlu, "Ortam, yeni istilacı türlerin gelmesine gebe, çünkü Süveyş Kanalı açık. Burası açık olduğu sürece etkileri kestirilemeyen farklı canlıların Akdeniz'e, oradan da Ege'ye gelmesi muhtemel" dedi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akyol ise "Önümüzdeki yıllarda bunu biz Çandarlı'da, Edremit'te de göreceğiz gibi gözüküyor. Kuzey'e doğru yayılmasını bekliyoruz. Balon balığı bu kadar çabuk gelmemişti ama aslan balığı beklenenden daha hızlı geldi" uyarısı yaptı.