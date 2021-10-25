Alarm çaldı! Kızıldeniz'in 'istilacısı' aslan balığı Ege'de de yayılıyor! Balon balığı bu kadar hızlı değildi
Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle beraber Akdeniz'de yoğun olarak görülen Kızıldeniz'in istilacı türlerinden aslan balığı, Ege Denizi'nde de sıklıkla görülmeye başlandı. Prof. Dr. Bilecenoğlu uyardı: "Ortam, yeni istilacı türlerin gelmesine gebe..."
Kızıldeniz'in "istilacısı" aslan balığı Ege'de de yayılıyor... Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Hidrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Bilecenoğlu, "Ortam, yeni istilacı türlerin gelmesine gebe, çünkü Süveyş Kanalı açık. Burası açık olduğu sürece etkileri kestirilemeyen farklı canlıların Akdeniz'e, oradan da Ege'ye gelmesi muhtemel" dedi. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Akyol ise "Önümüzdeki yıllarda bunu biz Çandarlı'da, Edremit'te de göreceğiz gibi gözüküyor. Kuzey'e doğru yayılmasını bekliyoruz. Balon balığı bu kadar çabuk gelmemişti ama aslan balığı beklenenden daha hızlı geldi" uyarısı yaptı.
Küresel ısınma ve iklim değişikliğiyle beraber Akdeniz'de yoğun olarak görülen Kızıldeniz'in istilacı türlerinden aslan balığı, Ege Denizi'nde de sıklıkla görülmeye başlandı. Hint Okyanusu ve Büyük Okyanus'un batı kısımlarında, Kızıldeniz'de, mercan kayalıklarında yaşayan aslan balığı, Süveyş Kanalı üzerinden Akdeniz'e 1990'lı yıllarda giriş yaptı.
İklim değişikliği, sulardaki ısınma gibi nedenlerde özellikle 2012'den sonra kısa sürede yayılan aslan balığı, İzmir kıyılarına kadar çıktı. Karaburun'da toplu halde görülmeye başlanan aslan balığının yayılmasını uzmanlar da yakından izliyor.
Karaburun'da dalış merkezi işleten eğitmen Hamdullah Aras, bölgede yaklaşık 30 yıldır profesyonel dalış yaptığını, geçen yılın sonunda ilk kez aslan balığına rastladığını, diğer dalgıçların da karşılaştığı aslan balıklarının sayılarının hızla arttığını ifade etti.