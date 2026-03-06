Alarko Holding'den 25 kadın girişimciye hibe desteği

Alarko Holding'in Habitat Derneği işbirliğiyle hayata geçirdiği Girişim Öncüleri Programı'nda başarılı iş modelleriyle hibe desteği almaya hak kazanan 25 girişimci kadın ödüllendirildi.

Alarko Holding'den yapılan açıklamaya göre, kadın girişimciliğini dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik ve yenilikçi iş modelleri odağında güçlendirerek ekonomik, çevresel ve toplumsal değer yaratmayı amaçlayan programın ödül töreni, Alarko Holding Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Kadınların ekonomik hayata katılımı ve yerel kalkınmanın desteklenmesi amacıyla yürütülen program kapsamında, bu yıl mikrobiyal gübre, alg tabanlı atık teknolojileri, dijital arıcılık, yeni nesil tarım, aromatik kozmetik, fonksiyonel gıda, çağdaş zanaat, gıda atıklarından biyoplastik üretimi, yerel ürünler, patili dostlar için bilimsel gıda, giyilebilir biyomedikal cihaz, çocuk gelişimi, ekoturizm, tarım makineleri ve sürdürülebilir mobilya gibi farklı alanlarda çözümler üreten 25 yenilikçi girişim öne çıktı.

Girişimlerin 20'sinin hibe desteği Alarko Holding tarafından sağlanırken, yenilikçi tarım alanında faaliyet gösteren 5 iş modeli de Alarko Tarım Grubu tarafından desteklendi.

4 bin katılımcıya eğitim verildi

Program, son 3 yılda 81 farklı şehirden 4 bin katılımcıya eğitimlerle, 40 girişime de hibe desteğiyle katkı sağladı. Üçüncü yılını tamamlayan programın bu yılki eğitimlerinde 'Yapay Zeka Destekli Dijital Pazarlama', 'Tasarım Odaklı Düşünme', 'Marka Kimliği Oluşturma', 'E-İhracat' ve 'Finansal Yönetim' başlıkları ele alındı.

Katılımcıların gelir artışı, istihdam yaratma kapasitesi, dijital yetkinlik kazanımı ve girişimcilik ekosistemindeki konumlanmaları üzerinden yapılan değerlendirmeler, projeye yapılan her bir birimlik yatırımın 3,53 birimlik sosyal değer ürettiğini ortaya koydu.

Hibe almaya hak kazanan girişimciler, holdingin sosyal medya hesapları, kurumsal dergisi ve yayın sponsoru olduğu mecralarda görünürlük desteği alarak markalaşma fırsatı buluyor. Ayrıca farklı şehirlerde düzenlenen 'Hayalden Başarıya' oturumlarıyla işbirliği geliştirme ve holdingin tedarikçi ağına katılım imkanı sağlanıyor.

Geçen yıl 'Işıldayanlar Ödülü', 2026'da 'Kadın Dostu Markalar Ödülü' ve NB Ekonomi Gazetesi tarafından verilen 'Fırsat Eşitliğini Destekleyen Şirket Ödülü'ne layık görülen program, gelecek dönemde girişimci kadın ekosistemini ve sosyal etkisini büyütmeyi hedefliyor.

Programın üçüncü yılında hibe desteği kazanan girişimciler şöyle sıralandı:

Selen Şenal (AlgBio), İlayda Gül Vardar (Rhodark), Cansu Yegin (Koolseed), Alev Ertem (Studio Potato), Duygu Yılmaz (Biolive), Şükrüye Özbilen (Egglin Gıda), Fatmanur Poyraz Ekinci (Beetech), Iraz Aktay (Cherry Mic), Sabiha Ezgi Davulcu (Mundi Herbal), Ayşegül Bolat (Karpaz Lavender Gardens), Büşra Özer (Microhobist), Merve Canpolat (Mapla Biotech),

Beyza Aydın (Natural Kapıdağ), Dilek Kelleci (Patilabs), Şeyma Yılmaz Yıldız (Interrupt Biyomedikal), İmran Gündüz (Podkids), Asuman Tunca (Eceköy), Elif Cabri (Kampbu), Hazal Ünsal Coruk (Gaia Cappadocia), Bervan Eskici (Müstesna Dükkan), Canan Tiryaki (VeggFoods), Seral Tan (Sodd Design), Sebla Kut (Komet Kültür ve Sanat), Alev Akarsu (Tufetto),

Mediha Karaoğlu İşgören (İnovmak Makine).

'Çarpan etkisi yaratıyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alarko Şirketler Topluluğu Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Yıldız, kadınların karar alma mekanizmalarında ve liderlik rollerinde daha görünür olduğu ülkelerde kalkınma performansının daha yüksek olduğunu aktardı.

Kadınların eğitime, iş gücüne ve girişimciliğe eşit katılımının, ekonomileri daha sürdürülebilir ve risklere karşı daha dayanıklı hale getirdiğine değinen Yıldız, 'Girişimci kadınlar inovasyonu besliyor, toplumların dönüşümünü hızlandırıyor, sosyal adalet ve kapsayıcı büyümeyi mümkün kılıyor. Biz de Alarko olarak girişimci kadınların ortaya koyduğu değerin ölçeğini büyüten bir çarpan etkisi yaratıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Yıldız, 72 yıl önce iki genç girişimcinin hayaliyle kurulan Alarko'nun o günden bu yana hep yarınlara iz bırakmak amacıyla çalıştığını, toplumsal cinsiyet eşitliğinin Alarko'nun etki stratejisinin temel sütunlarından biri olduğunu vurguladı.

Habitat Derneği yürütücülüğünde, bugüne kadar 4 binden fazla kadına eğitimleriyle ve 40 girişime de hibe destekleriyle katkı sağladıklarını aktaran Yıldız, şu değerlendirmede bulundu:

'Girişim Öncüleri Programı girişimci kadınlara finansal katkının ötesinde mentörlük, görünürlük ve nitelikli işbirlikleriyle beslenen bütüncül bir destek modeli sunuyor. Bu ekosistemde birlikte öğrenme, işbirliği ve görünürlük imkanlarıyla girişimci kadınların markalaşma ve büyüme süreçlerine katkı sağlıyoruz. Bu yıl hibe programımıza Alarko Tarım Grubumuz da 'Tarımda Kadın Gücü' projesi çerçevesinde katılım sağladı. Tarım grubumuzla başlattığımız bu sinerjiyi önümüzdeki yıllarda topluluğumuzun diğer şirketleriyle büyütmeye devam edeceğiz.'

'Bütüncül bir dönüşüm yolculuğu'

Habitat Derneği İcra Kurulu Başkanı Bora Caldu da Girişim Öncüleri Programı'nın girişimci kadınların dijital dünyada güçlenmesini, görünür olmasını ve kendi ekonomik hikayelerini yazmasını hedefleyen bütüncül bir dönüşüm yolculuğu olduğunu belirtti.

Kadınların iş gücüne katılımı ve girişimcilik ekosistemindeki temsilinin doğru eğitim, finansman ve güçlü işbirlikleriyle sürdürülebilir hale geldiğini kaydeden Caldu, 'Alarko ile yürüttüğümüz Girişim Öncüleri Programı, kadınların yalnızca geleneksel üretimde değil, teknolojide, yazılımda, yapay zekada, sürdürülebilirlikte ve sosyal inovasyonda da güçlü ve dönüştürücü oyuncular olduğunu açıkça ortaya koyuyor.' ifadelerini kullandı.