Alanyasporlu Josef Sural hayatını kaybetti kahreden detay ortaya çıktı
Özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Aytemiz Alanyasporlu Josef Sural hayatını kaybetti. 2 kız babası Josef Sural'ın küçük kızı 2.5 ay önce Prag'da dünyaya gelmişti.
Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan ve 1-1 sona eren Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 7 futbolcu yaralandı. Ağır yaralanan Josef Sural tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kulüp Başkanı Çavuşoğlu, "Emniyet müdürümüzden aldığım bilgiye göre, iki şoförün olduğu ve ikisinin de uyuduğudur" diye konuştu.
''7 futbolcumuz özel araç kiralamış'': Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, "Kayseri maçından sonra önümüzdeki hafta maçının pazartesi günü olması dolayısıyla maçtan önce futbolcularımıza ve teknik heyete 2 gün izin verilmişti. 7 futbolcumuz özel araç kiralamış. Alanya'dan giden özel araçtı. Onunla dönerken şehrin hemen girişinde maalesef araçta iki şoför olmasına rağmen ikisinin uyuması sonucu kaza meydana geldi" dedi.
Eşi hemen hastaneye koştu: Kaza haberini alan Josef Sural'ın kısa süre önce doğum yapan eşi de hemen hastaneye koştu.
2.5 ay önce kızı dünyaya gelmişti: 2 kız babası 28 yaşındaki oyuncunun küçük kızı 2.5 ay önce Prag'da dünyaya gelmişti. Çek forvet Josef Sural, 7 Şubat'ta yeni bebeğini böyle kucağına almıştı. Sural kızına bakarken çekilmiş fotoğrafın altına “Dört kişilik ailemizle yaşayacağımız hayat için sabırsızlanıyoruz” yazmıştı.