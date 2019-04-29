Alanyasporlu Josef Sural hayatını kaybetti kahreden detay ortaya çıktı

Spor Toto Süper Lig'de dün oynanan ve 1-1 sona eren Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu biri ağır 7 futbolcu yaralandı. Ağır yaralanan Josef Sural tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kulüp Başkanı Çavuşoğlu, "Emniyet müdürümüzden aldığım bilgiye göre, iki şoförün olduğu ve ikisinin de uyuduğudur" diye konuştu.