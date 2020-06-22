Alanyaspor Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (11'ler belli oldu)

Süper Lig'de 28. haftanın en önemli maçlarından birinde Alanyaspor ile Trabzonspor, 3 puan mücadelesi veriyor. Türkiye Kupası finali öncesi prova olacak maçta ev sahibi takım, rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Şampiyonluğa odaklanan ve pandemi sonrası muhteşem dönen Trabzonspor ise deplasmanda galibiyet arıyor. Peki, Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'de heyecan 28. hafta müsabakalarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Koronavirüs arasından Göztepe galibiyetiyle dönen ve hafta arasında Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi devirerek finale yükselen lider Trabzonspor, Başakşehir deplasmanından eli boş ayrılan Alanyaspor'un konuğu oluyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek ve karşılaşma beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Trabzonspor'u konuk ettiği üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Alanyaspor (1M), bu iki galibiyette de rakibine gol şansı tanımadı (3-0 & 1-0). Trabzonspor, Süper Lig tarihinde ilk kez Alanyaspor'u aynı sezonda iki defa mağlup etmek için sahaya çıkıyor. Evinde oynadığı son üç Süper Lig maçının ikisini kaybeden Alanyaspor (1G), sezonun ilk 11 iç saha karşılaşmasında tek yenilgi almıştı (7G 3B). Süper Lig’de oynadığı son yedi maçta sırasıyla birer galibiyet ve beraberlik alan Trabzonspor (4G 3B), son karşılaşmada Göztepe'yi mağlup etti.

Alanyaspor - Trabzonspor

Stat: Bahçeşehir Okulları

Hakem: Atilla Karaoğlan

Saat: 21:00

Yayın: beIN SPORTS HD 1

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth