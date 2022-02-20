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Alanyaspor Trabzonspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Alanyaspor Trabzonspor maçı ne zaman hangi kanalda saat kaçta? (Muhtemel 11'ler)

Trabzonspor, Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşıyor. Ligde en yakın rakibinin 11 puan önünde lider durumda olan ve şampiyonluk yarışında büyük avantaj yakalayan Trabzonspor puan kaybetmeden yoluna devam etmek istiyor. Alanyaspor ise taraftarı önünde galibiyet almak amacında. Alanyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'in 26. haftasında lider Trabzonspor, Alanyaspor'a konuk oluyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek ve mücadele beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Alanyaspor - Trabzonspor

Alanyaspor: Marafona, Awaziem, Fatih, Borja, Tayfur, Novais, Umut,
Emre, Eduardo, Efecan, Diedhiou

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Siopis, Dorukhan, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Trabzonspor, geride kalan 25 haftada topladığı 60 puanla ligin zirvesinde. 40 puanlı Alanyaspor ise 6. sırada yer alıyor.

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