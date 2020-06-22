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Alanyaspor Trabzonspor maçı CANLI YAYIN

Süper Lig'de 28. haftanın en önemli maçlarından birinde Alanyaspor ile Trabzonspor, 3 puan mücadelesi veriyor. Türkiye Kupası finali öncesi prova olacak maçta ev sahibi takım, rakibini eli boş göndermenin hesaplarını yapıyor. Şampiyonluğa odaklanan ve pandemi sonrası muhteşem dönen Trabzonspor ise deplasmanda galibiyet arıyor. Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

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Süper Lig'de heyecan 28. hafta müsabakalarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Koronavirüs arasından Göztepe galibiyetiyle dönen ve hafta arasında Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe'yi devirerek finale yükselen lider Trabzonspor, Başakşehir deplasmanından eli boş ayrılan Alanyaspor'un konuğu oluyor.

Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 21:00'de başlayan mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetiyor ve karşılaşma beIN SPORTS HD 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.

Alanyaspor: 1 - 1 :Trabzonspor (İlk yarı sona erdi)

45' GOOOLL!!! Aytemiz Alanyaspor, Papiss Cisse'nin golü ile maçta eşitliği yakalıyor! Hızlı gelişen atakta sol kanatta Joao Pereira'dan sıyrılan Fabrice N'Sakala bekletmeden ceza alanına ortasını yapıyor. Arka direkte topla buluşan Papiss Cisse topu düzelterek yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Uğurcan Çakır'ın solundan köşede ağlarla buluşturuyor.

7' GOOOLL!!! Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün golü ile maçta öne geçiyor! Sol kanatta Steven Caulker'ın geri pası kısa düşünce araya giren Alexander Sörloth hızla ilerleyerek ceza alanına giriyor ve soldan pasını müsait durumdaki Abdülkadir Ömür'e aktarıyor. Abdülkadir Ömür'ün yakın mesafeden gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşuyor.

Stat: Bahçeşehir Okulları
Hakem: Atilla Karaoğlan
Saat: 21:00
Yayın: beIN SPORTS HD 1

Alanyaspor: Marafona, Nsakala, Tzavellas, Caulker, Baiano, Ceyhun, Salih, Fernandes, Bakasetas, Efecan, Cisse

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Sörloth

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