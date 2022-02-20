Alanyaspor Trabzonspor maçı başladı! Maçı hangi kanal yayınlıyor? İşte ilk 11'ler

Süper Lig’de lider Trabzonspor, Konyaspor'un puan kaybettiği haftayı iyi değerlendirmek için zorlu Alanyaspor deplasmanına çıktı. Trabzonspor maça adeta golle başladı arkası da geldi....

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Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında lider Trabzonspor’u konuk ediyor. Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Maç adeta golle başladı. İşte dakika dakika maçtan canlı anlatım...

36. dakika: Andreas Cornelius, Trabzonspor adına topu ağlara gönderen isim. Şimdi durum 0-3

30. dakika: Emre Akbaba rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

26. dakika: Anthony Nwakaeme hem kendisinin hem de takımının 2. goünü atarken, Trabzonspor farkı 2'ye çıkarıyor.

15. dakika: Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullandı. Bakasetas'ın şutu direkten döndü.

13. dakika: Trabzonspor takımı Bruno Peres ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Bruno Peres tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

8. dakika: Efkan Bekiroğlu, Dorukhan Toköz tarafından faulle durduruluyor. Aytemiz Alanyaspor, orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

5. dakika: Trabzonspor, Dorukhan Toköz'ün asistinde Anthony Nwakaeme'nin vuruşuyla 1-0 öne geçti.

4. dakika: Trabzonspor takımından Edin Visca sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

2. dakika: Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Bruno Peres ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

Trabzonspor: Uğurcan, Peres, Ahmetcan, Hugo, Puchacz, Dorukhan, Siopis, Bakasetas, Visca, Nwakaeme, Cornelius

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Milunovic, Fatih, Efkan, Novais, Borja, Emre Akbaba, Efecan, Candeias, Wilson Eduardo