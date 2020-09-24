BIST 1.101
DOLAR 7,70
EURO 8,99
ALTIN 460,01
HABER /  SPOR
ADV Tatilin adresi Barut Hotels

Alanyaspor Rosenborg UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Norveç ekibi Rosenborg ile karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz tek maç üzerinden oynanacak turda rakibini yenerek bir üst tura çıkmak istiyor. Peki, Alanyaspor - Rosenborg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar ve maçın canlı skor takibi İnternethaber'de...

Abone ol

Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımına konuk olacak. Norveç'in Trondheim kentindeki Lerkendal Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek ve mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Süper Lig'de geçen sezonu 5. bitiren Alanyaspor, kulüp tarihinde ilk kez UEFA Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan katılma hakkını kazandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar gereği bu sezon eleme turları tek maç oynanacak ve bu mücadelede turu atlayacak takım Slovenya'nın Mura takımıyla Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.

SON DAKİKA HABERLERİ
Fenerbahçe yeni golcüsü Samatta'yı KAP'a bildirdi
Trabzon'dan iğrenç haber! 11 yaşındaki kızı kandırıp cinsel istismarda bulundu
Kılıçdaroğlu'nun önerisine Ahmet Hakan'dan olay yorum: İlk kez etkili bir muhalefet yaptınız
Ertuğrul Özkök'ten Rıdvan Dilmen'e: Kimi Cumhurbaşkanı’na şikayet ediyon
FETÖ’nün ‘Maceracısı’ Murat Yeni’ye verilen hapis cezası belli oldu
ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield'ın borç iddiası Türkiye'ye ilaç satışı durabilir
ÖNCEKİ HABERLER
Kuzey Kore, Güney Koreliyi öldürüp ateşe verdi nedeni ise...
‘Home office’ modeline geçilmesiyle ofis tarzı işyerleri boş kaldı
Erdoğan'dan kurmaylarına uyarı: Eften püften adaylar gelmesin
Türkiye'de ilk! Siren sesleri duyanlar ne olduğunu anlamadı
Beşiktaş Rio Ave UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Muğla Fethiye'de CHP'li belediye başkanı ile tatilci arasında trafikte yaşanan tartışma
Yorumlar